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 ГПЗКУ экспортировала рекордный объем зерна

Государственная зерновая корпорация Украины заявляет, что экспортировала рекордные объемы зерновых за последние 3 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПЗКУ сообщает БизнесЦензор.

"По операционными данными госкорпорации, за 2018/19 маркетинговый год экспортировано 2,44 млн тонн зерновых, реализовано 186 тыс тонн готовой продукции, а именно муки и отрубей. Это самые высокие показатели за последние три года", - сообщает ГПЗКУ.

С начала маркетингового года в адрес главного партнера Китайской национальной корпорации ССЕС отгружено 921 тыс. тонн зерновых.

"Без изменений кукуруза занимает первое место в товарной структуре экспорта зерновых ГПЗКУ, сохраняется существенное увеличение ее доли в общем объеме экспорта госкорпорации, которая достигла 77%", - говорится в сообщении.

Основными покупателями зерна ГПЗКУ были Австрия, Франция, Португалия, Нидерланды, Италия, Египет, Алжир, Тунис, Бангладеш и Китай. Поставки на третьи страны происходят через корпорацию ССЕС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135444
 
 
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