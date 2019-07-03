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 Зеленский пообещал возобновить приватизацию крупных предприятий до конца года

Команда Владимира Зеленского ожидает возобновление процесса приватизации крупных государственных предприятий уже до конца года.

Об этом президент заявил во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в ходе визита в Канаду, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Зеленский сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", – заявил глава государства.

Президент добавил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь по вложению средств в инфраструктуру Донбасса", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном в ходе которой пригласил миссию Фонда посетить Киев для обсуждения новой программы сотрудничества.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135443
 
 
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