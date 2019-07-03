 Крупнейшие налогоплательщики увеличили уплату налогов вдвое, – ГФС

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса сообщает БизнесЦензор.

"В течение июня 2019 плательщиками Офиса обеспечено рекордные поступления налогов и сборов в Государственный бюджет в размере 37,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн, или почти в 2 раза превышает сбор платежей в июне 2018 года", - говорится в сообщении

В Государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость 10 млрд грн, акцизного налога – 6,4 млрд грн и налога на прибыль – 2,5 млрд грн.

Поступления от налога на прибыль выросли по сравнению с июнем-2018 на 77,7% - до 2,5 млрд грн, от акцизного налога – на 12,4% до 6,4 млрд грн, от налога на добавленную стоимость (НДС) – на 11,7% до 10 млрд грн.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживает Офис, по итогам июня этого года составила свыше 65% всех налоговых поступлений в госбюджет.

"В том числе налог на прибыль – 90,4%, налог на добавленную стоимость – 55,2%, акцизный налог – 95,6%", – указал Офис крупнейших налогоплательщиков.