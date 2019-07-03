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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:Верховный Суд (117) Приватбанк (907)

 "Приватбанк" одержал победу в Верховном Суде в споре с имущественными поручителями

Большая Палата Верховного Суда впервые поддержала государственный "Приватбанк" в споре с имущественными поручителями по кредиту рефинансирования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"2 июля Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО "Эрлан", который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн", - говорится в сообщении.

"ПриватБанк" убедил членов Большой Палаты в необоснованности заявленного иска и одержал важную победу в деле.

Как сообщили в банке, это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой.

Судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола") пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме того, другой имущественный поручитель "ПриватБанка" ООО "Укринтеринвест" в деле № 910/15498/17, которое рассматривалась 2 июля Большой Палатой Верховного Суда, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135431
 
   
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"По Закону!" - это уже не плохо. Приятно удивлён (Думаю, что Коломойский тоже удивлён и совсем не приятно), что президент Зеленский не стал влиять на суд, чтобы помочь своему Патрону.
Неужели цыплёнок "перерос" большую, жирную курицу, - Беню?!
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА.))))
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БизнесЦензорНовостиФинансы"Приватбанк" одержал победу в Верховном Суде в споре с имущественными поручителями
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