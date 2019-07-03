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 Morgan Stanley снизил прогноз мировых цен на нефть

Аналитики Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.

"После недавнего продления, соглашение ОПЕК+ вступит в четвертый год - необычайно длительный период сокращения добычи. Это предотвращает дальнейшее перепроизводство, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту", - отмечают эксперты MS.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня подорожали на $0,48 (на 0,77%) - до $62,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,43 (на 0,76%) - до $56,68 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135426
 
 
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