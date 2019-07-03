 BlaBlaCar назвал Украину одним из лидеров среди стран по развитию своего сервиса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В то же время, согласно информации компании, комьюнити сервиса в целом по миру достигло 75-ти млн пользователей в 22 странах (3,4 млн в среднем на страну).

В компании отмечают, что за последние два года активность на платформе BlaBlaCar в Украине выросла более, чем на 150%, а ежедневно поездки совершают несколько десятков тысяч человек.

"В пиковое время (Рождественские, Пасхальные праздники) на платформе публикуется более миллиона свободных мест. Из них 80% - поездки по Украине, 20% - международные (Польша, Германия, Чехия и другие страны)", - сообщили в пресс-службе компании, отметив, что сервис стал вторым среди платформ в Украине, где можно забронировать поездку из города в город.

По мнению компании, на быстрые темпы роста платформы повлияло увеличение пассажиропотока в городах-миллионниках (Киев, Одесса, Днепр, Харьков и Львов).

"Ежемесячно сервис фиксирует более 45 тыс. уникальных мест отправления и прибытия по всей территории Украины, которые соединяют более 90% населенных пунктов страны. Особенно актуально это для небольших городов и сел, где нет прямого автобусного или ж/д сообщения и которые находятся вдали от крупных транспортных узлов и магистралей", - подчеркнули в BlaBlaCar.

Согласно результатам исследования Zero Empty Seats, посвященного изучению влияния карпулинга на экологию, в 2018 году было сэкономлено 1,6 млн тонн выбросов вредных веществ, из них 245 тыс. тонн в Украине.

В планах компании – продолжить улучшать продукт в Украине, и сосредоточиться на создании маркетплейса для автодорожных поездок.

"Объединение предложений водителей-попутчиков и автобусных маршрутов на одной платформе позволит BlaBlaCar стать глобальным маркетплейсом для совершения междугородних поездок", - отмечают в компании.

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".