 Профсоюз работников облгазов провел забастовку под НКРЭКУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу Профсоюза газового хозяйства Украины сообщает БизнесЦензор.

Они требовали установить зарплаты в газораспределении на уровне средней по промышленности в Украине и принять экономически обоснованный тариф для операторов ГРМ.

"Причиной Всеукраинской забастовки стала очередное не выполненное обещание председателя НКРЭКУ о пересмотре тарифа на распределение газа. Накануне, во время встречи с профсоюзами газовиков она пообещала, что процедура пересмотра тарифа будет начата до конца июня. Однако вопрос регулятором так и не был внесен в повестку дня. Из-за этого около тысячи работников газораспределительных компаний из разных регионов прибыли под НКРЭКУ на Всеукраинскую забастовку, чтобы отстоять свое право на достойную зарплату", - говорится в сообщении.

После несколькочасовых консультаций представители НКРЭКУ согласились на встречу с инициативной группой забастовщиков от газораспределительных компаний.

Сторону регулятора представили 2 члена комиссии Елена Антонова и Дмитрий Коваленко, а также директор департамента природного газа НКРЭКУ Татьяна Рябуха. По словам последней, на этот раз пересмотр тарифов на распределение газа затормозило решение суда, который восстановил действие методики по внедрению тарифа на распределение на основании присоединенной мощности. Поэтому сегодня комиссия решает, по которой из методик устанавливать тариф - на основании временной методики или выполнять решение суда и принимать тарифы по мощности.

"Дело в том, что решение только поступило и комиссия, в общем, не приняла решение, что делать дальше", - прокомментировала ситуацию присутствовавший на встрече юрист НКРЭКУ.

Тем временем, из-за задержек с пересмотром тарифов для операторов ГРМ газораспределительная отрасль доведена до предела коллапса.

"Средства, заложены в тарифах операторов ГРМ, покрывают менее 50% от необходимых затрат. Дефицит в финансировании возник по всем составляющим тарифа - от оплаты труда, закупки газа для ВТВ к выполнению утвержденных Регулятором инвестиционных программ", - говорится в сообщении.

"Политика регулятора привела к тому, что с 2015 зарплата работников газораспределительных компаний остается замороженной. Она вдвое ниже, чем в других секторах энергетики. Например, средняя зарплата работников газораспределительных компаний достигает примерно 5 тыс. грн., в то время как средняя по промышленности Украины уже достигла более 10 тыс. грн. Поэтому, газораспределительная отрасль переживает катастрофический отток кадров. Начиная с 2014 года, компании уже потеряли треть из 80 тысяч квалифицированных работников", - сообщает профсоюз.