[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.25
 Корпоративные отношения, Макроэкономика
  567  0
Все про:Chrysler (16) Ford (47)

 В США умер создатель автомобиля Ford Mustang

В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории американской автомобильной промышленности, бывший глава корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Он был одним из великих руководителей нашей компании и всей автомобильной индустрии", - заявил концерн Fiat Chrysler (FCA) вечером во вторник, 2 июля.

В свою очередь глава Ford Билл Форд отметил неизгладимый след, который Якокка оставил в автопроме и в целом в индустрии США. "Я всегда буду ценить то, как он вселил в меня уверенность в начале моей карьеры. Он был единственным в своем роде, и нам будет очень его не хватать", - добавил Форд.

Газета The Washington Post со ссылкой на дочь бывшего топ-менеджера Лию Якокка Асад сообщила, что тот скончался от последствий болезни Паркинсона.

С 1970 года Якокка возглавлял корпорацию Ford, в 1978 году Генри Форд-младший из-за разногласий уволил его из компании. После ухода из Ford Якокка возглавил находившийся на грани банкротства Chrysler.

Он смог вывести корпорацию из кризиса и руководил ей до 1995 года. Наибольшую известность Ли Якокка получил в качестве создателя моделей Ford Mustang и Ford Pinto.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135406
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВ США умер создатель автомобиля Ford Mustang
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Канада Клюев Андрей Нацполиция Россия суд Шарий Анатолий
 
 
 
 
 
 вверх