[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.25
 Макроэкономика
  1207  7
Все про:вооружение (165) Канада (206)

 Канада включила Украину в список стран для продажи оружия

Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, решение принято с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой "представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву". "В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером", - подчеркнул Трюдо.

Трюдо также отметил, что канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине и пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии, возобновленную в марте. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. С 2015 года канадские военные провели подготовку более 12 500 украинских солдат.

Трюдо заявил о "разочаровании" в связи с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Совет Европы принял это решение, несмотря на то, что Москва до сих пор не освободила украинских моряков, подчеркнул он.

Между тем глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов для поддержки реформ и формирования полицейских сил. С 2014 года Канада предоставила Украине в общей сложности более 785 миллионов долларов помощи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135401
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что, Канаде больше нечего предложить Украине кроме как оружие - чтобы убивать и грабить народ? И чего это все страны мира куда Украина обращается за помощью дают всегда пули и мины, а нет чтобы новые технологии, развитие авиастроения, ну в крайнем случае морковку, буряк, капусту... Чертова цивилизация, куда мы идем??!!
 показать весь комментарий
 
 
Бо в Україні війна. Війна з найбільшим ворогом Людства. І найбільше що потребує Україна, це модернова, потужна зброя. (ну і відсутність поців була б бажана...)
 показать весь комментарий
 
"чтобы убивать и грабить народ"____________какой "народ"? тот, что за паребриком??
 показать весь комментарий
 
Анатолий Гонтар - это троль повара Путина - Пригожина. Переживает, что груза 200 больше на Россию поедет!))))
 показать весь комментарий
 
Не верю! Как же! А Порошенко? Неужели это не он договорился с Канадой?
 показать весь комментарий
 
 
вору и брехуну порошенке, канадцы давно сложили "цену"!
 показать весь комментарий
 
Запит поданий ще минулого року, заявка на снайперські гвинтівки лежить давно, але бюрократія працює довго незалежно від наших виборів.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаКанада включила Украину в список стран для продажи оружия
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Канада Клюев Андрей Нацполиция Россия суд Шарий Анатолий
 
 
 
 
 
 вверх