 Для восстановления Донбасса нужно 10 миллиардов евро, – Зеленский

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро", - сказал он.

Зеленский приглашает зарубежных инвесторов осенью на форум в Мариуполе, где будут обсуждаться вопросы восстановления региона.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский во время визита в Канаду.