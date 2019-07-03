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 Для обновления парка тепловозов нужно 13 миллиардов, – "Укрзализныця"

Директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Саболевский заявил, что компании нужно 13 миллиардов гривен для обновления парка тепловозов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В частности, эти средства нужны на приобретение 40 тепловозов ТЕ33АС – 5,2 млрд грн, капремонта 60 тепловозов 2ТЭ116 – 1,5 млрд грн, текущий ремонт локомотивов – 2,4 млрд грн, восстановление и ремонт маневровых локомотивов – 4,4 млрд грн", - сообщает компания.

По словам Саболевского, потребность в финансировании электровозов составляет почти 60 млрд грн до 2025 года.

Потенциальный объем рынка вагонов в ближайшие годы составляет более 64 тысяч вагонов, поскольку только в собственности "Укрзализныци" находится почти 64 тысячи грузовых вагонов старше 25 лет. Среди них более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс. фитинговых платформ и другой подвижной состав

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135388
 
 
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