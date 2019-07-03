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 Евросоюз избрал новых глав Еврокомиссии, Центробанка ЕС и Евросовета

Европейский союз сумел уладить разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек. После трех дней ожесточенных споров и взаимных обвинений невыспавшиеся лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.

Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.

ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.

Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135366
 
 
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