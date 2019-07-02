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Все про:Зеленский (122) МВФ (996)

 Зеленский пригласил делегацию МВФ в Киев для переговоров о новом кредите

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого недостаточно, отметив, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Президент также отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который изберут 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

"Президент заявил, что Украина настроена на проведение важных реформ, направленных на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли", – сказано в сообщении.

Зеленский также констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, поскольку общество требует большего.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает совершить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, министр финансов Оксана Маркарова ранее заявила, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года. При этом глава Минфина не уточнила, о каких суммах идет речь.

В свою очередь официальные представители МВФ ранее заявляли, что Фонд продолжит ожидать завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая,без принятия решений о выделении очередного транша по действующей программе. В ходе визита миссии президент Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135330
 
   
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27 июня в 18 часов истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором целый раздел посвящен и регламентированной процедуре импичмента президента Украины."
Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
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Зеленский єслі чєсна напамінаєт мнє актрісу с нємєцкіх фільмов для взрослих.То єсть готов прінять в любом калічєствє с любой старани
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"Во-первых, там очень жесткие проценты. Посмотри: мы ведь не потому особенные, что нам дают под меньшие проценты, чем другим, а потому, что нам дают под большие проценты. А почему нельзя сравнить и спросить: "А можно нам такие же, ребята? А почему? Кто с вами договаривался - этот? Щас!" Давайте тогда с ним разговаривать - пусть он компенсирует эту сумму. Это нормально: не садись в тюрьму, компенсируй разницу! И объясни, куда ушли бабки", - добавил Зеленский.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ya-tak-schitayu-dayut-transh-mvf-nado-brat-vse-v-kopilku-a-otdavat-to-potom-611639.html Ось і подивимося під який % ЗЕ домовиться,а то доведеться із свого офшору докладати або у буцигарню як він казав.
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Если постоянно брать кредиты, то не выявишь проблемы на предприятии из за которых не хватает денег. Так говорил Генри Форд не дословно, а помню с книги его, читал когда то.
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Ну що Ви, шановні виборці, хочете від Зеленського? Скажи мені хто твій друг - я скажу хто ти.

Його роботодавець - пан Коломойський, за своє життя чесно не заробив ні однієї копійки.
Його друг і радник - пан Богдан - чотири роки (2010 - 2014) працював уповноваженим по боротьбі з корупцією в уряді Азарова. Повторю повільно: чотири, роки, уповноваженим по боротьбі з КОРУПЦІЄЮ, в уряді АЗАРОВА!!!
Голова партії пан Разумков після роботи на ригів був "нікому не відомий" бо нікому не потрібний "політолог".
Пани Коломойський, Разумков, Богдан і Ко виставили Зеленського за дурилку картонну, маніпулюють ним, по ньому, як по драбині, залазять у владу. А цей Голобородько і справді повірив, що він "президент".
Революцію роблять романтики, а користуються її результатами пройдисвіти.
В Україні так сталося і у 2004, і у 2014 - так станеться і у 2019.


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Значит теперь это уже не "помощь МВФ", а всё-таки кредит ?
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БизнесЦензорНовостиФинансыЗеленский пригласил делегацию МВФ в Киев для переговоров о новом кредите
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