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 Кристин Лагард временно сложила полномочия главы МВФ

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостановила работу на этой должности в связи с выдвижением ее кандидатуры на президента Европейского центрального обанка.

Об этом говорится в заявлении Лагард, которое обнародовано на сайте МВФ, передает БизнесЦензор.

"Для меня большая честь быть выдвинутой на пост президента Европейского центрального банка. В свете этого и после консультаций с Комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от выполнения своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатур", – сказано в заявлении.

В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что кандидатура Лагард выдвинута на должность главы ЕЦБ.

Напомним, Кристин Лагард занимает должность директора-распорядителя Международного валютного фонда с июля 2011 года, ранее она занимала должности министра экономики и финансов Франции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135326
 
 
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