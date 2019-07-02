 "Нафтогаз" приостановил выплату в госбюджет дивидендов на 10 миллиардов через суд

Об этом говорится в постановлении суда от 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно документу, суд остановил действие постановления Кабмина №364 в отношении "Нафтогаза".

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" вслед за "Укрнафтой" оспорил постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибили за 2018 год и попросил суд объединить свой иск с поданным ранее аналогичным иском "Укрнафты".

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

В качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просила на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату дивидендов.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

Правительственное постановление №364 от 24 апреля 2019 года обязывает "Нафтогаз" проголосовать за направление на выплату дивидендов 90% чистой прибыли, то есть 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".

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