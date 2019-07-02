 Ставицкий через суд пытается убрать свою фамилию из дела о "Межигорье" Януковича

Об этом свидетельствует постановление апелляционного суда от 16 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Тарасюк обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Он признал свою вину в неэффективном использовании и сохранении комплекса "Межигорье", которое находилось в управлении возглавляемого им ГУД. И 22 декабря 2017 года суд закрыл дело по причине истечения срока давности, освободив Тарасюка от уголовной ответственности.

Однако адвокат бывшего руководителя НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого подал апелляцию на это решение суда, требуя исключить из мотивировочной части текст, где упоминается Ставицкий, Александр Янукович, обстоятельства создания ООО "Танталит" и оценки имущества.

Киевский апелляционный суд пришел к выводу, что упоминание других лиц нарушает принцип презумпции невиновности лиц, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Решением апелляционного суда постановление Печерского райсуда отменено и назначено новое рассмотрение.

Напомним, по данным следствия, Виктор Янукович сразу после назначения премьером в 2002 году получил для проживания дом №20-а вместе с 93 объектами в урочище "Межигорье", входивших в состав зданий дома отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Этот дом с 93 объектами приватизации или отчуждению любым другим способом не подлежали.

Впрочем, в 2004 году Янукович как премьер при содействии тогдашнего руководителя ГУД Игоря Бакая передал дом, в котором жил, вместе с 93 объектами в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина.

В январе 2005 года Кабмин Януковича отправили в отставку. Вместе с тем президент Леонид Кучма передал Януковичу дом в "Межигорье" в пожизненное пользование.

В апреле 2005 года ГУД возглавил Тарасюк. Тогда же "Межигорье" вернулось в управление Госуправления делами.

После назначения в 2006 году Януковича премьером во второй раз, он снова вывел "Межигорье" из управления ГУД, передав его в управление Министерства охраны окружающей среды, возглавляемого Василием Джарты.

В дальнейшем Джарты и Янукович передали "Межигорье" в уставный фонд НАК "Надра Украины", которое возглавлял Ставицкий. После этого, "Межигорье" по договору мены при содействии Александра Януковича обменяли на якобы равноценный объект – сооружения по ул. Парковая дорога, 3-5-7 (буква А, литера Б) в Киеве. В действительности стоимость "Межигорья" в то время составляла 540 млн грн, а сооружений по ул. Парковая дорога – 34 млн грн.

Как известно, 6 июня 2019 года стало известно, что Генпрокуратура объявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в злоупотреблении служебным положением и содействии в завладении государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн.

Ранее СМИ сообщали, что Ставицкий получил гражданство Израиля и имеет новое имя – Натан Розенберг. Получение Ставицким израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.

Ставицкий был впервые объявлен в розыск Украиной в марте 2014 года. Его подозревают в хищении средств в особо крупных размерах, а также в соучастии по делу разыскиваемого Сергея Курченко.

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