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 NASA провело успешное испытание системы аварийного спасения космического корабля Orion

Успехом завершилось испытание системы аварийного спасения экипажа новейшего американского космического корабля Orion.

Об этом сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запуск тестовой версии корабля многоразового использования, который предназначен для полетов астронавтов в рамках миссии Artemis на Луну в 2024 году, а в перспективе - и на Марс, осуществлен в беспилотном режиме с пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Испытание продлилось всего около 3 минут. Через 55 секунд после старта ракеты-носителя с кораблем Orion на высоте около 9,5 км и скорости более 1300 км в час включились все три двигателя системы аварийного спасения. Они увели корабль в сторону от "аварийной" ракеты-носителя, роль которой выполняла первая ступень межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper, ранее стоявшей на вооружении ВВС США.

Спустя приблизительно 27 секунд от корабля отделился обтекатель с двигателями системы аварийного спасения, и капсула начала падение в Атлантику. Самая большая высота, на которую поднимался Orion, составила около 13,4 км.

В ходе спуска с корабля были сброшены 12 бортовых самописцев, которые помимо наземных станций также фиксировали параметры работы всех его бортовых систем. На корабле было установлено около 900 датчиков, в том числе сенсоры давления и температуры, а также микрофоны. Применение парашютной системы в ходе спуска не предусматривалось. В NASA отметили, что она ранее уже успешно прошла все необходимые испытания.

"Этот тест чрезвычайно важен, - сказал накануне менеджер программы Orion Марк Кирасич. - Наша система прерывания запуска является ключевым элементом безопасности космического корабля - она обеспечит защиту членов экипажа, которые летят на борту "Ориона" во время самой сложной части миссии, а именно фазы подъема".

Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.

Корабль Orion является одной из трех составных частей программы NASA по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135308
 
 
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