 Российский "АвтоВАЗ" заявил о полной остановке производства автомобилей

Причиной этого в компании называют срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО "Завод Автокомпонент", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"АвтоВАЗ" делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", – сказал представитель компании.

При этом собеседник агентства затруднился уточнить, когда могут возобновить производство, но заверил, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Представитель "АвтоВАЗа" также не уточнил, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.

В сообщении "АвтоВАЗа", отмечается, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

По итогам января-мая 2019 года компания продала 143,4 тыс. автомобилей Lada (на 4% больше, чем годом ранее), заняв 21% рынка, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

АвтоВАЗ принадлежит компании Alliance Rostec Auto B.V. – совместному предприятию альянса Renault-Nissan (контролирует СП) и госкорпорации "Ростех".

Как сообщалось, ранее в ГФС напоминили, что с 1 июля постановлением Кабинета министров №535 от 15 мая запрещен ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств происхождением из Российской Федерации.

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