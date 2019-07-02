 Адамовский продал часть паркинга ТРЦ Art Mall под строительство нового дельфинария

Об этом рассказала руководитель ООО "А Скай" и гендиректор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На паркинге через полгода откроется дельфинарий "Немо". Он переехал, мы продали 1 гектар земли, и строится полноценный, не переездной, как ранее на ВДНГ, а полноценный дельфинарий и гостиница. Объект запроектирован, и уже идет строительство", – сообщила Ванченко.

Как она рассказала, ТРЦ Art Mall построен в неудачной локации с точки зрения траффика – рядом нет жилых домов, метро, а возвращающийся после работы автомобильный поток движется на противоположной от ТРЦ стороне дороги.

В связи с этим, как она пояснила, несколько лет назад было принято решение изменить концепцию ТРЦ – ключевым было избрано направление "детский мир", и объект повысил свои показатели.

"Торговая галерея проработала три года, и мы ее переформатировали в новый детский бизнес, тоже новый для Украины", - отметила Ванченко, добавив, что сейчас в объекте работают Planet Toys, Kids Will, Kids Island, wow park, Reserved и LC Waikiki с большими детскими отделами, "Люксоптика Kids".

"Сейчас ТРЦ Art Mall улучшает состав соседей вокруг себя, а значит, и трафики постоянных покупателей. Кроме дельфинария, рядом с ТРЦ есть небольшой недострой, там будет офисный центр", – отметила Ванченко.

Как сообщалось, ранее соинвестор столичного ТРЦ Sky Mall Андрей Адамовский в интервью "Экономической правде" рассказал, что он выступил единственным инвестором строительства ТРЦ Art Mall.

Как сообщалось, киевский дельфинарий "Немо" по пр. Глушкова, 9, был закрыт в 2017 году в связи с решением бизнесмена Вагифа Алиева построить на участке с "Ледовым стадионом" крупнейшего в Украине ТРЦ "Ипподром" со спортивным комплексом.

Как сообщалось, открытие торгово-развлекательного центра Art Mall общей площадью 50 тыс. кв. м (арендная – 37 тыс. кв. м) на пересечении ул. Заболотного и Столичного шоссе в Голосеевском районе Киева состоялось в 2013 году. Инфраструктура ТРЦ включала паркинг на 1,3 тыс. паркомест.

Продуктовым якорем ТРЦ выступил первый в Киеве гипермаркет Fozzy площадью 10 тыс. кв. м.

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