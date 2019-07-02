 Минобороны с четвертой попытки закупило у скандальной "Трейд Коммодити" бензин на 590 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Предыдущие три попытки "Трейд Коммодити" поставить вооруженным силам этот низкооктановый бензин были неудачными. Все тендеры отменены из-за претензий тендерного комитета к качеству предлагаемого бензина.

Контрактная цене на топливо мини-НПЗ составляет 32 720 грн за тонну, а общая стоимость контакта — 590,3 млн грн.

Договор рассчитан до конца октября 2019 года. По состоянию на 2 июля это крупнейший топливный контракт Министерства обороны с начала года.

При этом по состоянию на 16:00 вторника, в едином электронном реестре владельцев лицензии на производство топлива отсутствует как производитель этого бензина ООО "Ферст Групп", так и управляемыми им производственные мощности в г. Каменское.

Как отмечает издание, в оптовом сегменте нет предложения бензина А-80-ДЗ, чтобы сравнить цену поставщика с рыночным уровнем именно этого вида топлива. Но для сравнения: цена бензина А-92 производства Кременчугского НПЗ в день подписания договора составляла 30 100 грн/т на условиях самовывоза с завода.

ООО "Ферст Групп" основано в ноябре 2017 года, управляет мини-НПЗ в г. Каменское. Компания является также поставщиком топлива для компании "Скайторг" – оператора розничной сети под брендом SKY.

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Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 7 мая открыл производство по делу о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити", а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежные требования к должнику на 525 млн грн. Кроме того, ООО "Глобус" подало заявление о признании его требований на 549 ​​млн грн, а "Центрэнерго" – о требованиях на 336 млн грн.

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).

В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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