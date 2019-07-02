 Украина занимает 20 место в мире по площади органических сельхозугодий, – Минагрополитики

Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева во время рабочей поездки на предприятие, которое производит и экспортирует украинскую органическую голубику, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Трофимцевой, почти все выращенное из Украины экспортируется.

Трофимцева добавила, что сейчас в Украине насчитывается 14 производителей органической голубики.

По словам и.о. министра, спрос на украинскую органическую голубику растет на иностранных рынках. Например, в 2016 году украинской органической голубики было экспортировано – 1 967 тонн, в 2017 году – 2 892 тонны, 2018 год – 3 291 тонна. Ключевые страны экспорта: Польша, Чехия, Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Сербия, Литва, Италия, Ирландия.

По результатам 2018 года площадь органического производства ягод (органик + переходные) составляла 840,79 га. Из которых 106,75 га – это площадь под голубикой (органик и переходные). Общий валовой сбор производства органических ягод в 2018 году (органик + переходные) составил 3 096, 95 тонн, из которых производство голубики – 31,29 тонны.

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