 "Укрзализныця" потратит 160 миллионов на ремонт двухэтажных поездов Skoda

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно условиям тендера, ремнтные работы нужно выполнить до конца 2020 года.

Граничный срок подачи предложений от потенциальных участников тендера – 5 августа. Ожидаемая стоимость капремонта – 5,4 млн евро или почти 161 млн грн.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" озвучивала планы отправить скоростные двухэтажные поезда Škoda на капитальный ремонт во второй половине 2019 года на Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ), который пока не имеет соответствующей документации.

Напомним, чешские электропоезда Škoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012. В 2014 году поезда сломались и простояли без ремонта два года.

Два электропоезда Škoda являются двухсистемными (курсируют по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час.

Один поезд Škoda курсировал между Киевом и Харьковом. Второй ездит по маршруту Киев-Тернополь-Киев.

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