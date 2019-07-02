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 Власти Киева призвали ускорить передачу Гостиного двора на баланс города

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации призывает Министерство экономического развития и торговли прекратить затягивание передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность.

Об этом сказал директор Департамента Александр Никоряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Эпопея с Гостиным двором длится уже несколько лет. Еще в 2017 году Киевсовет дал согласие на бесплатное принятие памятника в коммунальную собственность для дальнейшей его реставрации и предотвращения уничтожения памятника. КГГА взяла на себя все организационные вопросы относительно переговоров с Фондом госимущества и всеми другими сторонами. Подготовлен проект распоряжения Кабинета министров о передаче памятника городу. Проект распоряжения согласован Минфином, Фондом госимущества, дело оставалось только за Минэкономразвития. И что мы имеем теперь? Минэкономразвития безосновательно тормозит этот процесс", – подчеркнул Никоряк.

Он сообщил, что в последнем письме (24 мая 2019 года) от Минэкономразвития изложены замечания, разъяснения, которые были неоднократно подготовлены Фонду госимущества и Минфину. Последние приняли их во внимание и согласовали проект распоряжения Кабмина. Аналогичные разъяснения были направлены и в Минэкономразвития.

Следовательно, Минэкономразвития отметило, что обработало письмо "исполнительного органа Киевской городской государственной администрации от 3 мая 2019 года" (Киевская городская государственная администрация, собственно, является исполнительным органом Киевского городского совета, и не имеет каких-либо исполнительных органов) и высказало следующие замечания:

  • отсутствие согласия органа охраны культурного наследия на передачу указанного объекта;
  • отсутствие в решении Киевсовета о предоставлении согласия на принятие Гостиного двора в коммунальную собственность информации о целевом использовании объекта;
  • ссылка на письмо Минфина от 15 марта 2019 года об отсутствии в ТЭО объемов финансирования на содержание, достройку, реставрацию, реконструкцию, техническое переоснащение и тому подобное.

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА подчеркнули, комментируя замечание №1, что непосредственно орган охраны культурного наследия КГГА и обращается в указанные институты.

К замечанию №2 – решение Киевсовета о согласии на принятие здания к коммунальной собственности принято 28 ноября 2017 года. Законом "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" определен перечень объектов, которые передаются безвозмездно при условии взятия органами местного самоуправления обязательства использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Относительно замечания №3 – Минэкономразвития по неизвестным причинам в своем письме от 24 мая 2019 года ссылается на письмо Минфина от 15 марта. При этом, письмом от 18 апреля 2019 года Минфин согласовал проект распоряжения о безвозмездной передаче здания Гостиного двора в коммунальную собственность. Ведь для определения объемов финансирования необходимо произвести обследование здания и разработать проект. Соответствующие работы требуют финансирования из городского бюджета, что возможно исключительно после того, как здание приобретет статус собственности территориальной общины города Киева.

"Подытоживая: Фонд госимущества согласовал проект распоряжения Кабмина еще 15 марта года, Минфин – 18 апреля. Считаю, что нормативных оснований отказа в согласовании передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины города Киева со стороны Минэкономразвития нет, однако есть умышленное торможение этого процесса", – резюмировал Никоряк.

Как сообщалось, в январе этого года право собственности на здание Гостиного двора было зарегистрировано за Фондом госимущества Украины. 

Напомним, с 1994 года "Гостиный двор" общей площадью 9 433 кв. м находился в аренде компании "Укрреставрация", связанной с экс-главой Государственного управления делами Андреем Кравцом при Януковиче. Срок аренды должен был закончиться в 2019 году.

В начале мая 2018 года Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора" на Контрактовой площади в Киеве.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135279
 
 
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