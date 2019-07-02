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 Конституционный Суд отменил ограничение бесплатной раздачи земли

Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части заседания по представлению 45 народных депутатов признала неконституционным постановление Кабинета министров от №413 от 7 июня 2017 года, которым вводились обязательные аукционы на продажу права аренды государственных сельхозземель и вводились ограничения на выделение земли для бесплатной приватизации гражданами.

Соответствующее решение №8-р/2019 обнародовано на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.

В частности, Конституционный Суд согласился с мнением авторов представления, что постановление №413 не соответствует положениям ряда статей Основного закона, так как Кабмин вышел при его принятии за пределы своих полномочий, а именно "урегулировал вопрос приобретения права собственности на землю" подзаконным актом, тогда как такие решения должны утверждаться законом.

Так, постановлением Госгеокадастр был обязан при передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность в пределах норм бесплатной приватизации определять площадь таких земельных участков на территории области в размере 0,25 площади земельных участков, право аренды и ли эмфитевзиса на которую было продано на аукционе в предыдущем квартале.

Как указал КСУ, этими положениями введен не предусмотренный законами механизм определения площади земельных участков, которые подлежат бесплатной передаче в собственность гражданам.

Кроме того, Стратегией установлены дополнительные особенности проведения земельных торгов, заключения, продления срока действия и расторжения договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в пользование (аренда, эмфитевзис), которые также не предусмотрены законами.

В связи с этим КСУ признал неконстуционным постановление Кабмина №413 от 7 июня 2017 года с изменениями, оно утрачивает силу со дня принятия этого окончательного решения.

Как сообщалось, постановлением №413 от 7 июня 2017 года Кабмин установил, что получение в аренду государственных земель сельскохозяйственного назначения возможно только на срок до 7 лет по итогам аукционов, на которых стартовая цена составит не ниже 8% нормативной оценки.

Как поясняли в Минагрополитики, Госгеокадастр должен выставлять на такие аукционы земли, возвращенные из аренды, тем самым ликвидируя схему, когда они делились на участки по 2 га и бесплатно раздавались якобы в виде земель личного крестьянского хозяйства.

Ранее, до 2016 года, большинство договоров аренды заключалось на максимальный срок 49 лет с минимальной ставкой 3%, а в 2016 году с началом арендных аукционов выросло число передачи земли бесплатно в виде земель для личного крестьянского хозяйства участками до 2 га.

Постановление вводило еще одно условие – объем земель, выделяемых бесплатно, ограничен 25% земель, сданных в аренду через аукционы.

Кроме того, аренда сельхозземель только через аукционы была призвана увеличить доходы местных бюджетов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135277
 
 
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