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 Ритейл, Макроэкономика
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 Украинцы сохранили первое место по расходам на покупки в Польше

В течение первого квартала 2019 года украинские покупатели потратили в Польше почти 1,6 млрд злотых или почти 377 млн евро.

Как пишет польская газета "Dziennik Gazeta Prawna", это на передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

По данным статистики, во время одного путешествия в Польшу гражданин Украины тратит в среднем 799 злотых (188 евро), что на 59% больше, чем в среднем тратят посетители из всех соседних стран – 503 злотых (118 евро).

В целом больше всего потратили в Польше немецкие покупатели – почти 4 миллиарда злотых (942 млн евро), однако в пересчете на одного гражданина Германии потраченная сумма гораздо меньше – 497 злотых (117 евро).

По итогам первого квартала западную границу Польши пересекло 15,8 млн человек, а восточную границу с Украиной – 4,3 млн человек.

Посетители с Запада больше всего покупают в Польше непищевые товары (57,9% расходов) и услуги (14,1%), например парикмахерские, ремонт автомобилей. На еду и безалкогольные напитки они тратят 11,8% всех расходов на покупки в этой стране.

Иностранцы, прибывшие из Украины, Беларуси и России, на непищевые товары потратили 81,9%, на продовольствие и безалкогольные напитки – 13,7%, а на услуги только 4,1%.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году иностранцы потратили в польских магазинах, на рынках, в ресторанах, гостиницах и различных пунктах обслуживания 43,5 млрд злотых (более 10 млрд евро), что стало лучшим результатом с начала наблюдений в 2014 году.

Больше всего на покупки в Польше потратили граждане Германии – в прошлом году на них приходилось до 46,3% расходов среди лиц, прибывших в Польшу сухопутным путем. На втором месте в этом списке – граждане Украины (20,7%). По сравнению с позапрошлым годом, расходы украинцев на покупки в Польше сократились почти на 3%. Однако в перерасчете на одного человека украинцы традиционно тратят больше, чем немцы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135268
 
 
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