 Россия возобновила платежи в бюджет Совета Европы

Эту информацию подтвердил представитель Совета Европы Даниэль Хольтген в комментарии AFP, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Хольтгена, весь взнос за текущий год - около 33 млн евро - был переведен на счета Совета Европы.

"Я твердо уверен, что долги за 2017 и 2018 годы также будут погашены", - сказал Хольтген.

Долги за два года составляют 55 млн евро плюс проценты.

Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую процедуру санкций против должника процедуру (1 июля продолжительность просрочки платежей со стороны РФ превысила два года).

Как сообщалось, на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без всяких санкций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram