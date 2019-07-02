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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию одесского "Финростбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам банка АО "Финростбанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 27 июня поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Финростбанк", – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины(НБУ) принял решение об отзыве лицензии и ликвидации "Финростбанка" в октябре 2014 года.

Одесский "Финростбанк" был основан в 1993 году. По его данным на 1 апреля 2014 года, крупнейшим акционером финучреждения являлся Александр Бондарев (50%), банк занимал 81 место (1,95 млрд грн) среди 181 действовавшего в стране банка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135265
 
 
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