 Услугой переноса мобильных номеров воспользовались почти 10 тысяч абонентов. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге "Киевстар" потерял 4,82 тыс. абонентов, "Vodafone Украина" – 2,57 тыс. номеров, lifecell – 1,97 тыс.

В то же время "Киевстар" получил 2,69 тыс. абонента, "Vodafone Украина" – 3,66 тыс. номеров, lifecell – 2,95 тыс. номеров.

"Тримоб" и "Интертелеком" также привлекли больше, чем потеряли (25 и 41 абонент соответственно).

По данным Украинского государственного центра радиочастот, по состоянию на 2 июля подано 19,85 тыс. заявок на перенесение номера, из них 9,71 тыс. уже осуществлены (48,9% общего количества).

Как сообщалось, за первый месяц действия услуги MNP операторы обменялись 5,8 тыс. абонентами, при этом 46,6% заявок не были удовлетворены.

НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP.

Ранее НКРСИ решила проверить оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с заявлениями других операторов о том, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP).

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram