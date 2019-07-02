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 Макроэкономика
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 ОАЭ позволят иностранцам владеть 100% бизнеса на территории страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов разрешат иностранным гражданам владеть 100-процентной долей местных компаний в различных отраслях экономики, стремясь привлечь новых инвесторов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Федеральное правительство позволит каждому отдельному эмирату принимать решения относительно процента долевого участия в каждом учреждении в зависимости от обстоятельств.

"Мы хотим открыть доступ к новым экономическим секторам и привлечь новых иностранных инвесторов", - написал премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в Twitter.

Новые правила отменяют федеральное требование, долгое время предусматривавшее запрет на владение иностранными инвесторами долей в размере более 49% в местных компаниях.

Иностранные инвесторы смогут владеть 100-процентными долями в компаниях во многих секторах, в том числе сельскохозяйственном, строительном и транспортном, а также в индустрии развлечений и секторе возобновляемой энергетики.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135255
 
 
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