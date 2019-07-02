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 В аэропорту "Борисполь" появился капсульный отель

В аэропорту "Борисполь" открылся капсульный отель GettSleep Boryspil, который разместился на втором этаже общедоступной зоны терминала D.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Заведение предлагает пассажирам отдохнуть в одноместных или двухместных небольших кабинках с кроватями. В импровизированных номерах есть освещение, розетки, USB-порты и вешалки для одежды.

Комплекс также включает камеры хранения для личных вещей пассажиров. Есть здесь и общие кабинки для душа, однако полотенца, согласно информации в системах бронирования, предоставляются за дополнительную плату.

В аэропорту Борисполь появился капсульный отель 01
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Плата за размещение в номерах взимается не за сутки, как в обычных гостиницах, а на почасовой основе. Одноместный номер обойдется в 370 грн за 3 часа, в 490 грн за 6 часов, в 620 грн за 12 часов.

Проживание в двухместном номере будет стоить 550 грн за 3 часа, 730 грн за 6 часов и 930 грн за 12 часов.

В аэропорту "Борисполь" подтвердили, что капсульный отель уже начал работу. Его площадь составляет 190 кв. метров, на которых разместились 40 одноместных и 16 двухместных кабинок. Официальное открытие заведения и его презентация запланированы на 18 июля.

В аэропорту Борисполь появился капсульный отель 03
В аэропорту Борисполь появился капсульный отель 04
В аэропорту Борисполь появился капсульный отель 05

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135251
 
 
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