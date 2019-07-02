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Все про:Ахметов (816) Кабмин (3208) мобильная связь (330) телефон (268) Укртелеком (154)

 Кабмин разрешил "Укртелекому" Ахметова заменять фиксированную связь мобильной

Кабинет министров утвердил возможность предоставления операторами фиксированной связи услуг с помощью мобильных технологий.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №547 от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Изменения предусматривают определение термина "конвергенция телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной (мобильной) связи" – совместное использование операторами, провайдерами телекоммуникаций элементов инфраструктуры и ресурсов телекоммуникационных сетей фиксированной и подвижной (мобильной) связи для предоставления телекоммуникационных услуг потребителям.

Как сообщалось, в прошлом году ПАО "Укртелеком" и ООО "ТриМоб" завершили первый этап опытной эксплуатации фиксированной телефонии с помощью мобильной связи в трех городах Днепропетровской области – Желтых Водах, Марганце и Синельниково.

"Укртелеком" планировал расширить территорию внедрения таких услуг на города Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Ирпень, а также на 250 сел в разных регионах Украины.

В то же время "Укртелеком" продолжает продажу оборудования на металлолом – в основном устаревших АТС, а также медного кабеля. В целом за 2018 год медного кабеля было продано на 279 млн грн, а лом-оборудования – на 151 млн, тогда как в 2017 году компания получила от продажи медного кабеля и АТС суммарно 436 млн грн.

Мажоритарным акционером "Укртелекома", как и ООО "ТриМоб" является группа СКМ Рината Ахметова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135250
 
 
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Ну как можно назвать такое решение-если не вредительством? А если сбой случиться в электроснабжении при наших дебильных "энергореформах" или атака на мобильные сети с их вышками случится?. Света не будет ,тогда что? Накроется вся мобильная связь медным тазом то наши госмужи хоть по проводам будут общаться между собой и народом.?Зачем уничтожать готовое и стратегически важное?
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Ты не поверишь, но когда "света не будет", твой городской телефон тоже не дозвонится через АТС, поскольку она тоже работает от электричества.
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Юра ты видно не в теме- но когда "света не будет" то глупые "коммуняки" продумали и это-поставив на каждую АТС аккумуляторную-которая начинает работать в автоматическом режиме. И если хитрозадые "демократы" не сдали в цветмет свинец с них( а это десятки тонн в масштабах страны),, то все будет ОК. Без обид.
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Ну а в добавок на узлах связи стояли дизель-генераторы,которые даже могли автоматически включатся при отсутствии света и через несколько минут уже работали от дизеля.Лично видел во времена недоброй памяти веерных отключений.
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Да Валера,это так и было.Потому что голова с задницей не были поменяны местами.И думали о стране,экономике и людях,и о себе любимых-но не в сегодняшних масштабах.Дача с машиной-предел мечтаний любого чиновника-"совка".Не идеализирую конечно.Всего хватало, но в стратегических вопросах выживания государства-все было ОК.
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Бо фіксований зв'язок - це повна дурня . 19те століття . Це якби зараз , якийсь придурок , слухав би музику по касетнику чи грамофону . А це ще дикіше і примітивніше ніж касетник .
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БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаКабмин разрешил "Укртелекому" Ахметова заменять фиксированную связь мобильной
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