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 "Укрзализныця" с начала года модернизировала 18 пассажирских вагонов

С начала 2019 года "Укрзализныця" капитально-восстановительным ремонтом модернизировала 18 пассажирских вагонов. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса. Всего в этом году таким ремонтом компания планирует восстановить более 50 вагонов.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

По словам Кравцова, среди обновленных вагонов 4 плацкартных, 3 СВ, остальные - купейные.

"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продолжить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет. К тому же, таким образом компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей", - рассказал Кравцов.

Во время капитально-восстановительного ремонта меняется интерьер салона вагона, на новые заменяются окна, полочки, оборудование вагона. На окнах устанавливаются роллетные системы из огнеупорной ткани, которые защищают салон от попадания прямых солнечных лучей. В купе установлено по четыре розетки - для каждого пассажира отдельно. Также устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов.

Сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2 864 вагона, их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135247
 
 
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