 Малые производители создают половину продукции сельского хозяйства, – Минагрополитики

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время шестого пленарного заседания в рамках 41 сессии Конференции ФАО в Риме, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Треть населения Украины проживает в сельской местности, 3 млн из которых заняты в сельском хозяйстве. Работа этих людей формирует 15% ВВП страны и почти 40% в общем экспорте страны, при этом на малых производителей приходится практически половина валовой продукции сельского хозяйства. Существует прямая зависимость между обеспечением сельского хозяйства работниками и миграционными процессами. Поэтому мы приветствуем внимание, ФАО уделяет вопросам миграции, включая минимизацию ее негативных последствий и использования новых возможностей", - рассказала Ковалева.

Она добавила, что миграция является частью процесса развития, однако важно создавать условия для формирования новых рабочих мест в сельской местности. И здесь приоритетными задачами являются, во-первых, улучшение качества жизни сельского населения путем реализации политики развития сельской местности и укрепления экономического потенциала местных общин, во-вторых, расширение инклюзивной занятости в аграрном секторе.

"Вопрос поддержки малого и среднего аграрного предпринимательства, включая семейные фермерские хозяйства, здесь имеет решающее значение. Пятая часть аграрного бюджета Украины (программы поддержки) предусмотрена малым производителям, впрочем, их участие в других программах поддержки не лимитируется", - отметила Ковалева.

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