 Минрегион может сделать средства повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу обязательными

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"На своей странице я провел опрос о необходимости повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу. Почти 5 тыс. читателей поддержали предложение установки специальных знаков для повышения внимания. Кстати, подобные знаки уже есть возле пешеходных переходов не только в Одессе, но и в Хмельницком, Харькове, Черкассах и Херсоне. Что ж, стоит задуматься. Возможно, даже рассмотреть вопрос об узаконивании этой инициативы в государственных строительных нормах", – отметил Парцхаладзе.

Речь идет о современных и креативных средствах привлечения внимания пешеходов при выходе на проезжую часть. Например, яркие предупредительные знаки, креативные надписи на дорогах, которые заставляют задуматься, а также оригинальная разметка на пешеходных переходах.

"Для привлечения дополнительного внимания много кто предлагает размещать в непосредственной близости от переходов яркие "приколы" и для водителей, и для пешеходов. Это имеет немного "притормозить" всех участников дорожного движения. Также можно на этих ярких информационных табло разместить выдержки из правил дорожного движения", – сказал Парцхаладзе.

Кроме этого, многие участники опроса акцентировали внимание на необходимости проведения соответствующей воспитательной работы для предупреждения аварийных ситуаций на дорогах. В частности, установление визуальной и звуковой социальной рекламы, как, например, во многих странах Европы. Также была отмечена необходимость ужесточения наказания за переход дороги в не предназначенных для этого местах.

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