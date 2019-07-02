 Заводы Коломойского купили электроэнергию у "Центрэнерго" по 1,07 грн за киловатт

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", на площадке которой состоялся аукцион, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

По итогам аукционов электроэнергию госкомпании в объеме 32,4 тыс. МВт-ч приобрели четыре компании, а именно: ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и ООО "Агро-НВ".

Период отпуска и поставки электроэнергии – 4-31 июля 2019 года, разброс цен в ходе торгов составил 1040-1105 грн за МВт-ч (без НДС).

Также во время этого аукциона на продажу были выставлены лоты с пиковой нагрузкой от "Центрэнерго", пиковой и внепиковой нагрузкой Калушской и Кременчугской ТЭЦ, но на них не нашлось покупателей.

Данный аукцион был анонсирован "Украинской энергетической биржей" 27 июля. На торги было выставлено всего 628 тыс. МВт-ч на общую сумму (по стартовым ценам) 1,17 млрд грн.

Как сообщалось, АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов" подконтрольны структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

1 июля Окружной административный суд Киева заблокировал тарифы НЭК "Укрэнерго" на новом рынке электроэнергии по иску АО "Никопольский завод ферросплавов".

По словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, данное решение суда приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля.

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