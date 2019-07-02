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 Госавиаслужба разрешила Azur Air полеты в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки авиакомпании "Азур Эйр Украина" на выполнение ряда рейсов в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Также по итогам заседания комиссия ведомства отказала "Азур Эйр Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Харьков-Анталия с частотой семь рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Комиссия также аннулировала права "Азур Эйр Украина" на эксплуатацию воздушной линии Киев-Измир с частотой четыре рейса в неделю.

В то же время комиссия представила право "Атласджет Украина" осуществлять рейсы на указанном направлении с той же частотой с неограниченным сроком действия права на эксплуатацию воздушной линии.

При этом Госавиаслужба решила предоставить "Азур Эйр Украина" права на эксплуатацию воздушных линий в Турцию: Одесса-Даламан (3 рейса в неделю), Одесса-Бодрум (3 рейса в неделю), Львов-Бодрум (3 рейса в неделю), Харьков-Бодрум (5 рейсов в неделю).

Также "Азур Эйр Украина" разрешили летать по маршрутам Киев Ла-Романа (Доминикана, 2 рейса в неделю), Киев-Варадеро (Куба, 2 рейса в неделю) и Киев-Бангкок (Таиланд, 2 рейса в неделю) с определением неограниченного срока действия права на эксплуатацию воздушных линий.

Кроме того, Госавиаслужба согласовала авиакомпании "Эйр Таурус" возможность осуществлять авиаперевозки в Буркина-Фасо (аэропорты Уагадугу, Джибо, Дори, Фада-Нгурма и Уахигуя).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135221
 
 
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