[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.97 29.29
 Финансы
  1438  3
Все про:валюта (821) Минфин (1124) Маркарова (113)

 Средства на валютных счетах Минфина превысили $3 миллиарда, – Маркарова

Остатки средств правительства на валютных счетах Госказначейства на 1 июля составляли 81,1 млрд грн в эквиваленте или около $3,1 млрд по курсу Национального банка (НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 13 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте 81,1 млрд грн, чего вполне достаточно для проведения всех расходов и обслуживания и выплат государственного долга", – подчеркнула глава Минфина.

Маркарова отметила, что по состоянию на 3 июня общая сумма в гривне (29,5 млрд грн) и валютах (49,7 млрд) вместе была меньше.

"То есть Минфин увеличил сумму на счетах за месяц", – уточнила министр.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля составил 12,96 млрд грн что на 16,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало июня.

При этом Украина 20 июня получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135220
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На казначейском счете больше-на Петином меньше.Вот что выборы животворящие делают.
 показать весь комментарий
 
Петя з кроликом та гросею набрали 80млрд.$, в казні цілих 3,1! Круто! Досить дятли торгувати, здачу нічим вже давати!!! Хоча барига в свої офшори напевно надув неміряно!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыСредства на валютных счетах Минфина превысили $3 миллиарда, – Маркарова
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГФС Донбасс Зеленский Киев налоговая милиция Нацполиция обстрел Россия
 
 
 
 
 
 вверх