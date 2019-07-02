 "Укртрансгаз" передал техническую эксплуатацию ГТС Украины дочерней компании

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

"Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от добычи и продажи газа – анбандлингу. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что "Оператор ГТС Украины" будет работать как отдельная юридическая структура в подчинении "Уктрансгаза" до 31 декабря 2019 года – срока окончания текущего договора на транзит природного газа с ПАО "Газпром". За это время оператор должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны украинского регулятора с последующим подтверждением Секретариатом Энергетического Сообщества.

Далее, с 1 января 2020 года, оператор выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передан в состав уполномоченной Кабинетом министров организации, что должно стать окончательным выполнения условий по созданию независимого оператора ГТС.

Взаимодействие между оператором, который обслуживает объекты ГТС, и "Укртрансгазом", на балансе которого находятся объекты ГТС, будет происходить на основе Договора о техническом обслуживании (service-level agreement, SLA).

В компанию "Оператор ГТС Украины" до конца августа будет переведено около 10 тыс. сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС, включая планирование, подготовку и проведение учета технического обслуживания сетей и другой инфраструктуры ГТС, а также сбора параметров ее функционирования.

При этом ряд функций до окончания текущего контракта с "Газпромом" останутся в составе "Укртрансгаза" – коммерческая деятельность, диспетчеризация и закупки. Эти функции будут переданы новому оператору 1 января 2020 года после получения лицензии от НКРЭКУ.

Кроме того, в течение второго полугодия должно состояться окончательное разделение бизнес-процессов и IT-систем между "Оператором ГТС Украины", "Оператором газохранилищ Украины" и сервисными подразделениями "Укртрансгаза".

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Как сообщалось, "Оператор газотранспортной системы Украины" создан в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая можель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

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