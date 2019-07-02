 Украина заняла в рейтинге паспортов 44 место

Об этом со ссылкой на пресс-службу Henley & Partners сообщает БизнесЦензор.

Украина занимает в рейтинге 44 место вместе с Тувалу и Никарагуа.

Первое место в рейтинге делят Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 189 государств.

Германия, Финляндия и Южная Корея занимают вторую строчку, их паспорта дают право посещать без визы 187 стран. На третьем месте - Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

На самом последнем месте рейтинга находится Афганистан (25 стран).

Беларусь находится на 69 месте (75 стран), Россия - 51 место (116 стран), Польша – 16 (172 страны)

Среди бывших республик СССР наиболее высокий результат показала Литва (9 место, 180 стран), а самый низкий - Туркмения (93 место, 51 страна).