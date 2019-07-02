 Китай разрешит иностранцам владеть местными финкомпаниями на год раньше

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Он также отметил, что Китай продолжит принимать меры для улучшения деловой среды для различных компаний, в том числе в сфере услуг, где также планируется смягчение ограничений.

"Темпы повышения нашей открытости будут ускорены", - заявил Ли Кэцян.

В своем выступлении он не затрагивал напрямую тему торгового спора Вашингтона и Пекина, однако отметил, что китайская экономика сталкивается с понижательным давлением в связи с неопределенностью относительно зарубежных событий, а также ослаблением внутренних инвестиций.

В прошлом году китайские власти разрешили иностранным инвесторам приобретать контрольные доли в местных финансовых компаниях, пообещав полностью снять ограничения для сектора к 2021 году, пишет The Wall Street Journal.

Желание Китая показать свою открытость для внешнего мира в данный момент читается как сигнал о том, что раньше Пекин "был более склонен к конфронтации", говорит профессор Школы финансов Народного банка КНР в университете Цинхуа Чжу Нин.

Он отмечает, что зарубежным финкомпаниям потребуется время на получение в Китае разрешений на ведение бизнеса и соответствующих лицензий.

По словам Ли Кэцяна, власти Китая намерены одинаково относиться к государственным, частным и зарубежным компаниям - все должны иметь одинаковую налоговую нагрузку и одинаковые возможности в плане защиты интеллектуальной собственности.

В минувшие выходные китайские власти объявили о смягчении ограничений для инвестиций иностранных компаний в ряд секторов. Так, зарубежные компании смогут заниматься разведкой и добычей нефти и газа в Китае без создания СП с местной компанией. Кроме того, им будет разрешено владеть кинотеатрами, инвестировать в некоторые горнодобывающие СП и владеть свыше 50% компаний, предоставляющих некоторые виды телекоммуникационных услуг.

В то же время 40 секторов китайской экономики остаются полностью или частично закрытыми для иностранных компаний, в том числе добыча редкоземельных металлов.