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Все про:Бакулин (8) Бойко (40) Нафтогаз (1743) Швейцария (150) Янукович (278)

 Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу краж в "Нафтогазе"

Швейцария заблокировала 60 миллионов франков в банках страны в деле отмывания денег НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Заблокированные деньги могли быть незаконно выведены из Украины бывшим руководством "Нафтогаза" во времена Виктора Януковича.

Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз".

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле 2 подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Данную информацию прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены $25 млн д в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь Бакулина.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск по делу "вышек Бойко". Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участия в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

"Вышками Бойко" называют буровые установки, купленные в 2011 году у подставных лиц и оффшорных компаниях для дочерней компании "Нафтогаза" "Черноморнафтогаз". Юрий Бойко, соратник Бакулина, в то время занимал должность министра энергетики.

ГПУ установила, что за буровые установки было переплачено $400 млн. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме $25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также были выведены $95 млн на счета оффшорной компании Януковича из Белиза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135188
 
 
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