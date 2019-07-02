 Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу краж в "Нафтогазе"

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Заблокированные деньги могли быть незаконно выведены из Украины бывшим руководством "Нафтогаза" во времена Виктора Януковича.

Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз".

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле 2 подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Данную информацию прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены $25 млн д в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь Бакулина.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск по делу "вышек Бойко". Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участия в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

"Вышками Бойко" называют буровые установки, купленные в 2011 году у подставных лиц и оффшорных компаниях для дочерней компании "Нафтогаза" "Черноморнафтогаз". Юрий Бойко, соратник Бакулина, в то время занимал должность министра энергетики.

ГПУ установила, что за буровые установки было переплачено $400 млн. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме $25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также были выведены $95 млн на счета оффшорной компании Януковича из Белиза.