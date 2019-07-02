 Торговец заявил о сбое программного обеспечения рынка электроэнергии

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

О данной проблеме сообщило ООО "Веракс энерджи" в письме на ГП "Оператор рынка", НКРЭКУ, Кабинет министров, Минэнергоугля и "Укрэнерго".

Программное обеспечение ГП "Оператор рынка" XMTrade начало выдавать сообщение об ошибке с первой секунды проведения торгов на внутрисуточном рынке электроэнергии. В дальнейшем программа вообще не работала и выдавала сообщение о плановых технических работах.

"Оператор рынка" сообщил, что из-за нештатной ситуации торги на 1:00 и 2:00 за сутки 1 июля были отменены. То есть в указанные часы ни один участник рынка не смог реализовать свое право на куплю-продажу электроэнергии на эти часы.

В дальнейшем торги были отменены, но не все участники оказались в равных условиях.

"Часть участников рынка не смогли реализовать свое право осуществить продажу электрической энергии", - говорится в письме.

В связи с тем, что проблема с техническим обеспечением не была решена в полном объеме, участники рынка, которые приобрели и оплатили электроэнергию на рынке "на сутки вперед", но не имеют своих производственных мощностей, не могут загрузить свои заявки на продажу на внутрисуточном рынке.

Кроме того, ограничение права отдельных участников рынка продавать электроэнергию привело к искусственному дефициту на внутрисуточном рынке, что обусловило рост цен до максимальных, которые определила НКРЭКУ.

Руководитель "Веракс энерджи" адресовал вопрос госорганам по "компенсации участникам рынка убытков, вызванных невозможностью продажи на внутрисуточном рынке уже купленной и оплаченной электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

Также в письме ставится вопрос о том, все ли участники рынка были ограничены в работе. И если были такие, кто смог продать электроэнергию, то каким образом одним участникам рынка было предоставлено конкурентные преимущества по сравнению с другими.

"Веракс энерджи" указывает, что по состоянию на 15:25 1 июля проблема не решена и часть участников рынка "с каждым часом получает убытки". В случае, если предоставление конкурентных преимуществ имеет место, компания просит государственные органы пересмотреть результаты всех торгов.

Директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов ранее заявил, что "из-за некорректно поданных заявок участников рынка, которые выставили завышенные цены, система не верифицировали эти данные. Поэтому по состоянию на 1:00-2:00 оператор рынка вынужден был приостановить торги. Но за 2 часа мы совместно со словацкими специалистами нашли решение и решили данный вопрос".

Как был решен этот вопрос с учетом письмо "Веракс энерджи" Евдокимов не сообщил.

Напомним, безотлагательному запуску рынка электроэнергии с 1 июля способствовали премьер-министр Владимир Гройсман и вице-премьер Владимир Кистион.

Руководитель "Оператор рынка" Владимир Евдокимов до 2017 года был членом НКРЭКУ и принимал активное участие во внедрении скандальной формулы "Роттердам +". После отставки из НКРЭКУ Евдокимов был назначен советником Кистиона.