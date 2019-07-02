 Суд по иску завода Коломойского заблокировал работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.
"Суд приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие", - сообщает "Укрэнерго".
Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что данное решение суда приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля.
"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии. Поскольку приостановлены постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", – сообщает Ковальчук.
Он объясняет, что ранее в тарифе "Укрэнерго" потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП "Энергорынок", которое больше не функционирует в новой модели рынка.
"Через "Энергорынок" уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированным зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)", – сообщает Ковальчук.
Также через тариф "Укрэнерго" покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующим компаниям ОЭС Украины для обеспечения необходимого уровня резервов.
"Именно для того, чтобы обеспечить функционирование новой модели рынка, в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго" Регулятор и включил указанные расходы, фактически переложив ответственность с ГП "Энергорынок" на системного оператора. Поэтому эти тарифы не влияют на расчет прогнозной стоимости электроэнергии", – подчеркнул глава "Укрэнерго".
"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, исключает функционирования новой модели рынка", – заявил Ковальчук.
Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.
По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.
НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Кто следующий?
ДА, "ХУНТА"? АГОВ!
ОНИ грабили Украину пока народ нищал!!!!
2015 по 2018 гг.(и это только задекларированный доход семьи.-
.а сколько ещё млн.гривен в оффшорах и слепых трастах?).
Порошенко- 62 млн / 1,6 млрд
Гройсман - 2.9 млн / 24,2 млн
Гладковский-Свинарчук -6.9млн./ 16.6 млн
Турчинов - 1.7 млн/ 3.4 млн
Полторак- - 850 тыс./3.5 млн
ЧЬИ ЩА ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ? КОМУ ЛОЯЛЬНА РАДА?
ХОТЯ ОТКУДА ЛАХТЕ ВРОДЕ ТЕБЯ ЭТО ЗНАТЬ.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
2) кто-нибудь!!!!!!!!!! пристрелите Бородатую Папу Зеломойского, потому что он угрожает национальной безопасности!!!!!!!!!