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 Энергетика, Корпоративные отношения, Коммунальные услуги
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Все про:Коломойский (774) рынок (161) Тарифы на электроэнергию (640) Укрэнерго (344) Никополь (5) электроэнергия (453)

 Суд по иску завода Коломойского заблокировал работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева заблокировал работу НЭК "Укрэнерго" на новом рынке электроэнергии по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Суд приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие", - сообщает "Укрэнерго".

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что данное решение суда приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля.

"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии. Поскольку приостановлены постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", – сообщает Ковальчук.

Он объясняет, что ранее в тарифе "Укрэнерго" потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП "Энергорынок", которое больше не функционирует в новой модели рынка.

"Через "Энергорынок" уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированным зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)", – сообщает Ковальчук.

Также через тариф "Укрэнерго" покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующим компаниям ОЭС Украины для обеспечения необходимого уровня резервов.

"Именно для того, чтобы обеспечить функционирование новой модели рынка, в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго" Регулятор и включил указанные расходы, фактически переложив ответственность с ГП "Энергорынок" на системного оператора. Поэтому эти тарифы не влияют на расчет прогнозной стоимости электроэнергии", – подчеркнул глава "Укрэнерго".

"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, исключает функционирования новой модели рынка", – заявил Ковальчук.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135180
 
   
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 Топ комментарии
 
Рейдерский захват Беней Украины продолжается...

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Где свидетели "СЕКТЫ ЗЕЛЕНИСКОГО"? Опять будут флудить о Великом Коломойском,который "один спас Украину"? Думается ни сам Зе ни его приспешники не понимают причинно-следственную связь между решением суда Коломойского и наличием электроэнергии в розетках их квартир. Ну,так даже лучше,через голову не доходит,может дойдет через заднее место?
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Хавайте, зебилье! Это только начало!
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Рейдерский захват Беней Украины продолжается...

Кто следующий?
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капец рейдерским захватам Потороха-свинарчука!!Осталось вернуть РОШЕН народу!!
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ТЮ, ЭТО Ж ОЧЕВИДНО: СЛЕДУЮЩИЕ - СОЕВЫЕ ШАВКИ. ДЛЯ ВАС УЖЕ КОНЦЛАГЕРЯ СТРОИМ Суд по иску завода Коломойского заблокировал работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 337 "НА ПЭРЭКОУКУ ВИДПРАВЛЯТЬ"
ДА, "ХУНТА"? АГОВ!
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Вы только в штаны себе построить можете, и то, если по 1+1 покажут как. Строители херовы...
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Где свидетели "СЕКТЫ ЗЕЛЕНИСКОГО"? Опять будут флудить о Великом Коломойском,который "один спас Украину"? Думается ни сам Зе ни его приспешники не понимают причинно-следственную связь между решением суда Коломойского и наличием электроэнергии в розетках их квартир. Ну,так даже лучше,через голову не доходит,может дойдет через заднее место?
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І коли вони вже нажеруться, Пінчуки, Коломойські, самим не гидко займатися здирництвом з українського народу? Скубуть з обох боків, останню сорочку знімають мокші та жиди
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а никогда порошенсковские барыги не нажрутся!! Пока пузо не лопнет!!!
ОНИ грабили Украину пока народ нищал!!!!
2015 по 2018 гг.(и это только задекларированный доход семьи.-
.а сколько ещё млн.гривен в оффшорах и слепых трастах?).
Порошенко- 62 млн / 1,6 млрд
Гройсман - 2.9 млн / 24,2 млн
Гладковский-Свинарчук -6.9млн./ 16.6 млн
Турчинов - 1.7 млн/ 3.4 млн
Полторак- - 850 тыс./3.5 млн
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Это именно тот суд, который мальдивский барыга берег, холил и лелеял.
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Та ні, це той суд, що так чекав беню, що аж захворів. "34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен: все заболели"
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Може він і чекав беню, але п'ять років його "реформував" рошенівський барига.
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Ничего, сейчас кловун порядок напдет, да?
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Да здраствуют рехвормированные Петей суды самые правильные, либеральные и честные суды в мире.
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Хавайте, зебилье! Это только начало!
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Пороха нет больше месяца, а методички ольгинским никак не обновляют. Жопаделать?!
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КОГДА ТУПОРЫЛЫЕ ШОКОЛАДКИ ПОЙМУТ, ЧТО ПОРОХ, ЧТО ЗЕЛЯ, МОГУТ ЧТО-ТО РЕШАТЬ, НО НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ БЕЗ ЛЮДЕЙ, РАССТАВЛЕННЫХ НА ВАЖНЫХ ПОСТАХ.
ЧЬИ ЩА ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ? КОМУ ЛОЯЛЬНА РАДА?
ХОТЯ ОТКУДА ЛАХТЕ ВРОДЕ ТЕБЯ ЭТО ЗНАТЬ.
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а то, что фирма Богдана готовила иск и представляет беню в суде, то такэ, но мародер виноват Суд по иску завода Коломойского заблокировал работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 2842
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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ОПОХМЕЛИСЬ И СМ. МОЙ КОММЕНТ ЧУТЬ ВЫШЕ. КРАТКО: БАРЫГИ НЕТ, НО ВСЕ ЛЮДИ НА МЕСТАХ.
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1) тепрь Зебилам должно стать ясно, чьи интересы представляет Зеленая Шмаркля, когда подает законопроект о переносе действия "энергорынка" на 2020 год?????????!!!!!!!!!!!!
2) кто-нибудь!!!!!!!!!! пристрелите Бородатую Папу Зеломойского, потому что он угрожает национальной безопасности!!!!!!!!!
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Ні, вони тобі зараз про Свинарчука розкажуть.
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Там Гром 2 скоро мають випробовувати, як на мене то цей суд гідна мішень...
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