 Суд по иску завода Коломойского блокирует работу рынка электроэнергии, – "Укрэнерго"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.
"Суд приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие", - сообщает "Укрэнерго".
Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что данное решение суда приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля.
"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии. Поскольку приостановлены постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", – сообщает Ковальчук.
Он объясняет, что ранее в тарифе "Укрэнерго" потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП "Энергорынок", которое больше не функционирует в новой модели рынка.
"Через "Энергорынок" уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированным зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)", – сообщает Ковальчук.
Также через тариф "Укрэнерго" покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующим компаниям ОЭС Украины для обеспечения необходимого уровня резервов.
"Именно для того, чтобы обеспечить функционирование новой модели рынка, в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго" Регулятор и включил указанные расходы, фактически переложив ответственность с ГП "Энергорынок" на системного оператора. Поэтому эти тарифы не влияют на расчет прогнозной стоимости электроэнергии", – подчеркнул глава "Укрэнерго".
"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, исключает функционирования новой модели рынка", – заявил Ковальчук.
Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.
По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.
НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Кто следующий?
Больше всего умиляет, когда какой-то нищеброд уверен, что ему кто-то что-то должен вернуть. Особенно доставляет, шо эта тупая чушка уверена, шо ему шото вернет Коломойский.
Прям вижу, как Коломойский вручает зажопному никудышке акции Рошена.
ДА, "ХУНТА"? АГОВ!
так ваш Пеця сказав ! ..))
Извини, но ваша дырявая братия даже поилку себе построить не в состоянии.
ОНИ грабили Украину пока народ нищал!!!!
2015 по 2018 гг.(и это только задекларированный доход семьи.-
.а сколько ещё млн.гривен в оффшорах и слепых трастах?).
Порошенко- 62 млн / 1,6 млрд
Гройсман - 2.9 млн / 24,2 млн
Гладковский-Свинарчук -6.9млн./ 16.6 млн
Турчинов - 1.7 млн/ 3.4 млн
Полторак- - 850 тыс./3.5 млн
ЧЬИ ЩА ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ? КОМУ ЛОЯЛЬНА РАДА?
ХОТЯ ОТКУДА ЛАХТЕ ВРОДЕ ТЕБЯ ЭТО ЗНАТЬ.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
2) кто-нибудь!!!!!!!!!! пристрелите Бородатую Папу Зеломойского, потому что он угрожает национальной безопасности!!!!!!!!!
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"Первые результаты "реформы" видно уже сейчас: на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции повысили свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 гривны, а сейчас почти 2,3 гривны. Абсолютно неадекватный результат "реформы", когда мировые цены на газ и уголь падают, а угольная электроэнергия взлетает в цене на 50%. Если вырастут тарифы для вашего соседнего молокозавода, кафе и парикмахерской, как думаете, это зацепит вас или верите, что на население никак не повлияет", - написал на своей странице в Facebook представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус.
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Напомним: на первое время власти ввели ценовые ограничители. Так, во время минимальных нагрузок (с 23.00 до 24.00 и с 00.00 до 8.00) стоимость электроэнергии не должна превышать 959,12 гривен за мегаватт-час без НДС, а в часы максимальных нагрузок (с 8.00 до 23.00) - 2048,23 гривны. Это на 25-30% выше прежних тарифов.
Но продавцы попытались продать электроэнергию еще дороже - выставляли цены до 2300-2500 гривен за мегаватт.
"Многие выставляют совершенно неадекватные цены. То ли это ошибка системы, то ли кто-то считает, что электроэнергия так и должна стоить", - удивляется Геннадий Рябцев. Собственно, такие тарифы эксперты прогнозировали еще до запуска рынка. По словам главы Союза защиты предпринимательства Сергея Доротича, столичным предприятиям на июль выставили ценник около 3 гривен за киловатт, что на треть выше действующих.
По задумке авторов реформы, окончательные тарифы должен откорректировать рынок - по мере роста конкуренции между продавцами цены будут падать. Но, по словам Рябцева, рассчитывать на благотворное действие конкуренции пока не стоит. "У нас некому конкурировать, особенно в часы пиковой нагрузки. Поэтому монополисты смогут выставлять буквально любые цены", - говорит он.
Ранее эксперты утверждали, что новая модель энергорынка выгодна, в первую очередь, компании Рината Ахметова ДТЭК. Тем более, что Кабмин фактически "выключил" с конкурентного рынка государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", возложив на них специальные обязанности по фиксированным ценам на электроэнергию для населения (не выше 1,68 гривен за киловатт, то есть, по прежним тарифам).
"В июне цена по поставщику 1,62 (с учетом тарифа на передачу). Сейчас при том же графике 1,71 (без тарифа на передачу).И это еще без небалансов", - отметил представитель "Укрзализныци" Валерий Людмирский. По его прогнозам, цена для потребителей будет не ниже 3 г
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Так что, украинцы, готовьте ваши денежки. Пете и Ринату они нужнее.
Чего мелочится?!
Болотные гады воюют между собою, одни гады с пятиконечной звездой воюют с гадами с нацистской свастикой, другие гады в украинской вышиванке кричат о засилье русского языка и неизменности нашего курса в Европу, но все вместе цинично и нагло крадут у нищих последний кусок и обворовывают страну, о любви к которой они так громко кричат и клянутся.
Мы все с вами живем на болоте, огромном гибридном болоте, от Конотопа на севере до Ялты на юге, от Чопа на западе до Луганска на востоке. Это только кажется, что мы живем в больших и малых городах, поселках, селах и деревнях. На самом деле нас окружают не многоэтажки и хаты, не проспекты и площади, не бескрайние поля и голубые реки, не зеленые леса и высокие горы, нас окружает одно нескончаемое болото, имя которому Украина.
Болото, в трясине коррупции которого тонут все благородные порывы и начинания, все реформы и майданы, все стремления и движения к прогрессу и справедливости, болото, которое засасывает, убивает, развращает и разъедает изнутри ее болотных жителей: украинцев и русских, евреев и цыган, греков и молдаван, грузин и румын, белорусов и поляков, крымских татар и гагаузов.
Мы все являемся гражданами Украины, но нам незнакомы ни гражданское правосознание, ни чувство гражданской ответственности.
В большинстве своем мы просто обыватели, мещане, с узким эгоистичным мировоззрением, с отсутствием чувства собственного достоинства, с незнанием собственной истории, жадные, лживые, никчемные, корыстолюбивые, заносчивые, напыщенные, невежественные, оболваненные нашими болотными правителями, которые так же как и мы, как и все наше болото, являются гибридами, результатом от скрещения разных видов социальных экспериментов.
Эти наши правители, эти порождения осла и кобылы, эти ублюдки, есть болотные гады: змеи, драконы, упыри и вампиры.
Они пьют нашу кровь, они питаются нашей плотью, зомбируют нашу душу, владеют нашим мозгом. Они жиреют и размножаются, а мы худеем и вымираем.
Они всецело контролируют политику, экономику, СМИ, судебную и правоохранительную системы, прошлое, настоящее и будущее нашего болота.
Болотные гады воюют между собою, одни гады с пятиконечной звездой воюют с гадами с нацистской свастикой, другие гады в украинской вышиванке кричат о засилье русского языка и неизменности нашего курса в Европу, но все вместе цинично и нагло крадут у нищих последний кусок и обворовывают страну, о любви к которой они так громко кричат и клянутся.
Нам, зомби, эти ублюдки постоянно промывают мозги то речами о мире любой ценой с агрессором, то есть с еще более огромным гибридным болотом, которое называется Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и находится на востоке от нашего болота, то рассказами о советских маршалах и нацистских прихвостнях как о национальных героях нашего болота, хотя маршалы убивали украинцев, а прихвостни еще и евреев, цыган, поляков и русских.
Ложь и демагогия ублюдков процветают в нашем болоте, они настраивают зомби друг против друга, сеют ненависть и вражду.
С каждым новым парламентом, правительством и президентом к власти приходят все более страшные упыри, вампиры и драконы, а мы, мещане, рядовые болотные жители, состоящие уже почти на 95% из зомби, постоянно наступаем на одни и те же грабли, выбирая в правители то трижды несудимого зека, то братоубийцу и мародера на крови, то шута и клоуна, и нет конца и края этой трагической и жуткой сказке.
Сергей Диккенс специально для «Экономики от Пророка»
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Еще один недавний текст этого автора:
За ТАКОЕ обеспечение иска за яйца надо подвешивать...
Такое возможно только в Гондурасе.
Ну еще и в Украине.
В Украине не нужно правительство, ВР, президент, нужны только судьи.
Они сами могут оценивать целесообразность принятия мер в экономике страны,
и выносить решения по этому поводу.
Судебная реформа в действии...