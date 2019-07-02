[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.97 29.29
 Финансы, Транспорт
  179  0
Все про:порт (602) АМПУ (264)

 Доход от рынка услуг в морских портах составил $1,7 миллиарда, – АМПУ

Доход от рынка услуг в морских портах Украины составил $1,7 миллиарда, сообщает Администрация морских портов Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составлял не менее 1,7 млрд долларов США, что равно 2% внутреннего валового продукта страны", - сообщает АМПУ.

Показатель достигнут благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тыс. человек.

"В морских портах обрабатывается более 37% (38,204 млрд долларов США в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта", - сообщает АМПУ

По данным АМПУ, основная номенклатура внешней торговли - экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье, контейнерные грузы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135178
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыДоход от рынка услуг в морских портах составил $1,7 миллиарда, – АМПУ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГФС Донбасс Зеленский Киев налоговая милиция Нацполиция обстрел Россия
 
 
 
 
 
 вверх