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 США могут ввести пошлины для Евросоюза на $4 миллиарда

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности. Приложение к заявлению содержит несколько десятков наименований товара.

В том числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

В заявлении указано, что новый перечень дополняет первоначальный список, который ведомство составило в апреле. Тогда оно выступило с инициативой ввести пошлины на европейские товары на $21 млрд.

Целью введения пошлин, согласно документу, может стать защита интересов США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 г. и касается субсидирования Евросоюзом производства самолетов гражданской авиации.

Апелляционный орган ВТО в 2018 г. подтвердил принятое в 2016 г. решение о том, что Евросоюз и четыре входящих в него государства – Франция, Германия, Испания и Великобритания – незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135172
 
 
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