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 Google запустила онлайн-сервис для мелкого бизнеса

27 июня, в честь международного Дня малого бизнеса, Google запустила сайт Google for Small Business. Он поможет предпринимателям освоить продукты компании и привлечь клиентов в сети. На это обратило внимание издание Vector.

Об этом со ссылкой на AIN сообщает БизнесЦензор.

Чтобы получить консультацию, нужно ввести имя компании, сайт (если есть) и ответить на несколько вопросов. В ответ сервис сгенерирует бизнес-план со списком действий.

Например, предложит запустить рекламную компанию, увеличить онлайн-присутствие или установить Google Analytics.

Основной упор в рекомендациях делают на инструмента: Google my Business для быстрого (и бесплатного) запуска сайтов, а также Smart Campaigns для быстрой покупки рекламы. Также есть ссылки на мастер-классы и другие сервисы Google.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135169
 
 
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