 Google запустила онлайн-сервис для мелкого бизнеса

Об этом со ссылкой на AIN сообщает БизнесЦензор.

Чтобы получить консультацию, нужно ввести имя компании, сайт (если есть) и ответить на несколько вопросов. В ответ сервис сгенерирует бизнес-план со списком действий.

Например, предложит запустить рекламную компанию, увеличить онлайн-присутствие или установить Google Analytics.

Основной упор в рекомендациях делают на инструмента: Google my Business для быстрого (и бесплатного) запуска сайтов, а также Smart Campaigns для быстрой покупки рекламы. Также есть ссылки на мастер-классы и другие сервисы Google.