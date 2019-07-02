 "Укртрансгаз" передал эксплуатацию ГТС дочерней компании

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"С 1 июля 2019 функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины передано от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", учредителем которой на 100% является АО "Укртрансгаз", - сообщает компания.

"Оператор ГТС Украины" будет работать как отдельная юридическая структура в подчинении "Укртрансгаза" до 31 декабря 2019 - срока окончания текущего договора на транзит газа с ПАО "Газпром".

1 января 2020 года "Оператор ГТС Украины" выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передан в управление организации, уполномоченной Кабинетом министров Украины.

В ООО "Оператор ГТС Украины" до конца августа будет переведено около 10 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС, сообщает "Укртрансгаз".

Ряд функций до окончания контракта с "Газпромом" 31 декабря 2019 года остается у "Укртрансгаза" - коммерческая деятельность, диспетчеризация, закупки, которые требуется текущей лицензии. Эти функции будут переданы "Оператору ГТС Украины" 1 января 2020 года после получения лицензии от НКРЭКУ.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" была создано в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года - вне группы "Нафтогаз".