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 Спрос на евробонды "Укрзализныци" превысил предложение в 5 раз, – Кравцов

АО "Укрзализныця" успешно выпустила еврооблигации, при этом спрос в 5 раз превысил предложение, сообщает глава компании Евгений Кравцов.

Об этом Кравцов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня – 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купон существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок – до 2024 года", – сообщил Кравцов.

Он заявил, что привлечение происходит без государственных гарантий и залога.

"Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, спрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг $2,5 млрд", – сообщает Кравцов.

"Также отмечу важный факт: купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины", – добавил глава компании.

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Как сообщалось, Кабинет министров в феврале согласовал выпуск "Укрзализныцей" облигацийучастия в займе (LPN, еврооблигаций) на сумму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.

Напомним, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135150
 
 
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Без залога и гарантии кто поверит в нашу УЗ? В то, что элементарно не кинут... Только те, кто организовал этот заем и готовятся доить с него.
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