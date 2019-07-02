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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:Россия (3924) Укроборонпром (389)

 "Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"

Госконцерн "Укроборонпром" смог в суде добиться отмены иска российской корпорации "МиГ" на 2 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Северо-западный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Украины в деле ГП "Красиловский агрегатный завод", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая входит в состав "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации", - сообщает "Укроборонпром".

В иске российской компании к украинскому оборонному предприятию полностью отказано. Соответствующее решение было принято судом 27 июня.

Российское предприятие пыталось отсудить у Красиловского агрегатного завода 5 млн рублей (около 2,09 млн грн). Суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области, в апреле этого года поддержал российскую компанию.

"Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает "Укроборонпром".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135131
 
 
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1943 рік.

Зведення з війни. Наркомат важкої промисловості виграв суд у корпорації "Мессершмидт" на суму 2 мілйони дойчмарок. "Мессершмідт" намагався відсудити у Саратовського авіазаводу 5 мільйонів рублів. "Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает Нарком тяжёлой прмышленности.
То в Україні війна???
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------Хозяйственный суд Хмельницкой области, в апреле этого года поддержал российскую компанию. ------- Считаю необходимым придать огласке Ф.И.О судьи, который(ая) выносили такое решение. Страна должна знать своих "героев в мантиях".
За такие "ухвалы" ВСЮ должно выносить дисциплинарные взыскания или рассматривать возможность увольнения судьи.
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какие суды???, все рашстские активы в Украине должны быть экспроприированы в пользу государства Украина за оккупацию Крыма и часто Донбаса!!!
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БизнесЦензорНовостиПромышленность"Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"
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