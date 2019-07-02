 "Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.
"Северо-западный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Украины в деле ГП "Красиловский агрегатный завод", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая входит в состав "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации", - сообщает "Укроборонпром".
В иске российской компании к украинскому оборонному предприятию полностью отказано. Соответствующее решение было принято судом 27 июня.
Российское предприятие пыталось отсудить у Красиловского агрегатного завода 5 млн рублей (около 2,09 млн грн). Суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области, в апреле этого года поддержал российскую компанию.
"Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает "Укроборонпром".
Зведення з війни. Наркомат важкої промисловості виграв суд у корпорації "Мессершмидт" на суму 2 мілйони дойчмарок. "Мессершмідт" намагався відсудити у Саратовського авіазаводу 5 мільйонів рублів. "Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает Нарком тяжёлой прмышленности.
То в Україні війна???
За такие "ухвалы" ВСЮ должно выносить дисциплинарные взыскания или рассматривать возможность увольнения судьи.