 "Укроборонпром" выиграл суд против российской корпорации "МиГ"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Северо-западный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Украины в деле ГП "Красиловский агрегатный завод", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая входит в состав "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации", - сообщает "Укроборонпром".

В иске российской компании к украинскому оборонному предприятию полностью отказано. Соответствующее решение было принято судом 27 июня.

Российское предприятие пыталось отсудить у Красиловского агрегатного завода 5 млн рублей (около 2,09 млн грн). Суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области, в апреле этого года поддержал российскую компанию.

"Но благодаря тому, что концерн обжаловал это решение, интересы украинского оборонного предприятия удалось полностью защитить", - сообщает "Укроборонпром".